Vereador Pitoco cobra a recuperação dos bairros

Na tarde de quarta-feira (16/03) o vereador Derci Paulo Trevisan (PSDB), o Pitoco, se reuniu com o secretário de infraestrutura, Roberto Patel, para tratar sobre vários assuntos referentes a recuperação da malha viária do município e cobrou do gestor a recuperação das ruas e avenidas sem pavimentação asfáltica da cidade.

Conforme o vereador, o secretário informou que por conta de demandas urgentes no Ramal do Mogno e outras intervenções realizadas em outros pontos na zona rural, a secretaria de infraestrutura se viu forçada a adiar o início dos trabalhos no perímetro urbano, mas afirmou que é prioridade a recuperação da malha viária urbana e o serviço terá início ainda esta semana.

“Tivemos uma reunião muito produtiva com o secretário e ele fez o compromisso de atender uma indicação minha e do vereador Adelson apresentada na semana passada, para recuperar as ruas dos bairros melhorando as condições de trafegabilidade”, ressaltou Pitoco.