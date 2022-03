Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de Formação de Marinheiros Aquaviários

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento, Meio Ambiente e Turismo, está trazendo à Itaúba instrutores da Marinha do Brasil para a realização de um curso de formação de marinheiros aquaviários, totalmente gratuito.

As inscrições para o preenchimento das 20 vagas devem ser feitas na sede da Sadema até o dia 11 de abril, com a realização do curso prevista para o período de 25 a 29 do mesmo mês.

Com o curso, a Prefeitura de Itaúba visa qualificar pessoas para exercerem atividade profissional como Aquaviário, gerando assim oportunidades de emprego, renda e mais segurança nessa prática que, impulsionada pelo turismo pesqueiro, movimenta a economia local.

A Sadema disponibiliza ainda o número (66) 3561-1461 para informações.

ASCOM