COLÍDER RECEBE PRÊMIO EDUCA MT POR RESULTADOS ALCANÇADOS NOS ÍNDICES DE ALFABETIZAÇÃO

A Prefeitura de Colíder, através da secretaria municipal de Educação, recebeu o prêmio Educa MT, conferido pelo desempenho dos alunos, através de provas de avaliação de fluência.

Essa premiação é do programa Alfabetiza MT realizado em parceria município de Colíder e Estado de Mato Grosso através da SEDUC.

Esse programa visa a melhoria nos índices de alfabetização dos alunos nas redes municipais e estaduais de educação.

Em Colíder, a Escola municipal Atalaia e a Escola Estadual Nova Galileia foram premiadas. E essas escolas receberam recurso financeiro como premiação.

Ao todo, 100 escolas foram premiadas no Estado com recursos da ordem de R$ 5,5 milhões, sendo 37 da Rede Municipal e 63 da Rede Estadual. Outras 100 escolas receberam R$ 2,7 milhões como apoio financeiro para desenvolvimento de boas práticas em sala de aula, totalizando R$ 8,2 milhões investidos como incentivo às unidades com melhores resultados de alfabetização. Os valores de cada escola serão depositados em conta e cada unidade irá decidir de forma coletiva como investirá o recurso.

Assessoria