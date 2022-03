Prefeitura adere a programa de saúde voltado à população indígena

A Prefeitura de Sinop deu início no processo de pactuação ao programa de Incentivo para Atenção Especializada aos Povos Indígenas (IAE-PI). O objetivo é formalizar e ampliar os atendimentos que já são realizados no município, sede da Casa de Apoio à Saúde Indígena (CASAI). A assinatura do documento ocorreu, na manhã desta terça-feira (15), em evento realizado no Paço Municipal e que contou com a participação do prefeito Roberto Dorner.

“São verdadeiros cidadãos brasileiros os povos indígenas e nós temos que respeitar. E, com esse respeito, eu quero dizer a todos vocês que estamos de braços abertos para atender todos os indígenas. É claro que vamos atender da maneira que o município pode. Não podemos fazer aquilo que o município não tem condição. Mas, no que tivermos de condição para nossos munícipes teremos também para os povos indígenas. Porque entendemos o seguinte: eles precisam de assistência mais ampla e mais corajosa, para que possamos dar uma saúde digna aos nossos indígenas”, destacou o prefeito Roberto Dorner durante discurso de abertura da solenidade.

Atualmente, o CASAI em Sinop é referência para aproximadamente 68 aldeias de 6 etnias localizadas no parque nacional do Xingu, atingindo um público estimado em 3 mil pessoas e, de acordo com a secretária de Saúde, Daniela Galhardo, o evento de hoje marca as metas e ações da pactuação que, a partir da vigência, garantirão atendimentos da área da saúde para a população indígena da região acolhida pelo CASAI. “Sinop já faz esse acolhimento dos indígenas, mas, agora vamos fazer uma pactuação através do Ministério da Saúde. A nossa cidade vai acolher os indígenas através da nossa UPA, da nossa policlínica, do nosso CAPS [Centro de Apoio Psicossocial] para tratar saúde mental, no nosso Centro de Especialidades Odontológicas e nas nossas unidades básicas de saúde”, explicou a gestora da pasta.

Para Kumaré Txicão, indígena da etnia Ikpeng e assessor do Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI) – DSEI Xingu, a pactuação ao programa é fundamental e importante para a população. “Porque nossa população indígena do Xingu vem referenciada para Sinop. Então, muitas das vezes, como a população não é do município, tem essa política pública que impede um pouco o atendimento da população indígena, o atendimento digno. Mas, com essa pactuação, ela vai melhorar. Nossos pacientes vão ter acesso a hospital, exames, que muitas das vezes nós não conseguimos durante esses oito anos aqui no município”, disse.

Txicão destacou, ainda, que anteriormente os atendimentos a população ficavam restritas à UPA. “Atendia e retornava para a CASAI. Não tinha esses exames de alta complexidade, internação hospitalar, então, com essa pactuação, a gente vai ter um recurso que garante acolhimento dos nossos pacientes nos hospitais”, complementou.

O plano de metas e ações relacionadas ao IAE-PI está sob orientação de Gilberto David Filho, psicólogo da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde Indígena do DSEI Xingu e é desenvolvido através do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Na prática, a adesão ampliará atendimentos já existentes. “É o reconhecimento de um público, de uma população que requer um olhar diferenciado, que está dentro do enfoque dos princípios do Sistema Único da Saúde, que é a equidade. Então, a medida que o CAPS consegue olhar para a população indígena considerando suas necessidades e especificidades, você tem a capacidade de potencializar um cuidado mais assertivo para as demandas daquela população”, pontuou.

Participaram do evento representantes do Distrito Sanitário Especial Indígena – Xingu (DSEI), do Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI), Casa de Apoio à Saúde Indígena (CASAI), Escritório Regional de Saúde de Sinop, Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde.

PROGRAMAÇÃO

O evento promovido hoje (15) faz parte de uma programação iniciada ontem (14) no município. Na ocasião, foi realizada uma visita técnica pelos representantes do Distrito Sanitário Especial Indígena no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). As atividades terminam amanhã (16), com uma oficina de educação permanente em saúde mental de abordagem intercultural com a equipe do CAPS de Sinop.

Karoline Kuhn – Assessoria da Prefeitura