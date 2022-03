Projeto de Robótica Espacial nas escolas segue com atividades em 2022

O Projeto de Robótica Espacial, implantado no ano passado em toda rede municipal de educação, e que tem como foco a inovação utilizando uma plataforma totalmente virtual para levar robótica aos alunos, segue neste ano com uma vasta programação. Para marcar o início nas atividades, a coordenação do projeto está visitando as 17 unidades do ensino fundamental para apresentar a programação que será trabalhada no decorrer do ano, bem como incentivar e motivar os alunos, que já estão criando seu próprio robô.

A dinâmica consiste em uma breve apresentação do curso de Robótica Espacial, realização de gincana, onde os alunos estão sendo desafiados a controlar os “Rovers” (robô) através do celular. Também são disponibilizados quatro notebooks com software instalado para impressão do “robô avatar” criado pelo aluno. Ao todo, 10 mil alunos fazem parte desse projeto.

A secretária municipal de Educação, Sandra Donato, destaca a importância do projeto. “Nós, enquanto administração pública, estamos muito felizes, pois Sinop é a primeira cidade do Brasil a implantar robótica espacial em todas as escolas do ensino fundamental. Os alunos estão muito empolgados e amando o curso, além de trazer mais interação em sala de aula, e ganhos expressivos no aprendizado. Iremos continuar levando ferramentas tecnologicas para todos os alunos da rede municipal”, explica a secretária.

O curso de robótica que chegou à Sinop é totalmente digital, de autoaprendizagem, com uso de uma plataforma pedagógica que oferece aos alunos conhecimentos teóricos e práticos sobre robótica.

Formação de Professores

Para acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes por meio da plataforma de ensino, os professores da rede municipal passaram por uma capacitação, na qual aprenderam que tipos de projetos educacionais serão desenvolvidos com os estudantes em sala de aula.

O projeto Robótica Espacial já foi desenvolvido pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), de forma piloto em 250 escolas para mais de 11,5 mil alunos de diversos estados do país.

No curso, cada escola participante recebe licenças para utilização da plataforma educacional, que deve ser baixada do celular ou tablet do estudante. Com a ferramenta, totalmente interativa, o aluno aprende a montar seu próprio robô, na tela do celular e fica conhecendo mais sobre a missão Artemis, da NASA, que é o pano de fundo do aplicativo que ensina robótica.

Ana Rodrigues – Assessoria da Prefeitura