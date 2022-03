Prefeitura, ICV e Ascocabe se reúnem por parcerias que visam preservar a cultura da castanha, símbolo de Itaúba

Na tarde desta terça-feira (15), o Prefeito de Itaúba, Toninho Tijolinho (PDT), recebeu em sem seu gabinete representantes da Associação dos Castanheiros de Itúba (Ascocabe), e do Instituto Centro de Vida (ICV), uma organização não governamental sem fins lucrativos do Estado de Mato Grosso. Na pauta, formas de preservação e valorização sustentável da Castanha do Pará no Município.

O encontro visa, a priore, aproximar as instituições para futuras parcerias voltadas à castanha, símbolo da cidade de Itaúba. De acordo com o Prefeito, o Poder Executivo Municipal apoia todas as iniciativas que visam beneficiar a cultura da castanha na cidade.

“Hoje é o primeiro passo para que a gente possa, junto à Associação e agora o ICV, avançar com nossos objetivos de melhorias em relação a castanha aqui no município. A Prefeitura está ao lado da Ascocabe e agradece ao ICV pelo interesse em ajudar a manter essa cultura em Itaúba, de forma responsável e rentável”, disse Tijolinho.

ASCOM