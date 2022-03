EMEIF FUTURO FELIZ REALIZA SEQUÊNCIA DIDÁTICA HIGIENE E SAÚDE

Com o objetivo de sensibilizar para promover a efetivação dos hábitos e práticas de higiene, incentivando o educando a conhecer e cuidar do próprio corpo, a EMEIF FUTURO FELIZ desenvolveu a sequência didática denominada como “Higiene e Saúde”.

Dessa forma, os educadores, tanto do período matutino, quanto do período vespertino, trabalharam com o tema de forma lúdica através de rodas de conversas, vídeos educativos, brincadeiras cantadas, leitura e interpretação oral e escrita, dentre outras atividades que foram concluídas através de palestra que teve como meta destacar a importância de uma boa higiene bucal e corporal.

No encerramento das atividades esteve presente a Secretária Municipal de Saúde, Ana Carina Effting, juntamente com partes de sua Equipe da Secretaria de Saúde. Na oportunidade, a Diretora Andrea Coelho, parabenizou o trabalho ímpar que vem sendo desenvolvido nesta instituição, bem como a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, pela prontidão de sempre que possível reforçar algum tema trabalhado em sala de aula.

