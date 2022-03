1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF é realizado em Paranaíta

Nesta quarta-feira 09/03 de 2022, aconteceu no Salão de Eventos da Assistência Social o 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF, na ocasião o Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro representou o Prefeito Osmar Moreira que estava em viagem buscando recursos para o Município e trabalhando pautas Regionais em Cuiabá ao lado de outras lideranças políticas.



O Secretário em sua fala destacou a importância das decisões tomadas no Fórum, haja vista que a juventude de hoje é o futuro que refletirá nas próximas gerações. “Aqui vocês tem a grande missão de elaborar as melhores pautas para serem postas em prática, vejo aqui diversas autoridades, pessoas que ocupam cargos importantes que no futuro vocês adolescentes e jovens estarão ocupando. Saibam que a Gestão do Prefeito Osmar está aí para contribuir no que for preciso para que nossas crianças e jovens tenham um futuro melhor e consequentemente que tenhamos uma sociedade melhor.” Concluiu o Secretário Fabiano.



O Vice-Presidente da Câmara Vereador Carlos Scatola esteve presente e compôs o dispositivo de honra, em sua fala parabenizou a todos pela união na busca por boas políticas públicas que venham contribuir para um futuro melhor para todos. “Agradeço pela oportunidade de estar aqui representando a Casa de Leis de nosso Município, aproveitem este dia, desejo que tenham todos um bom evento e que tomem as melhores decisões possíveis pelo futuro de cada um de vocês e da população, parabenizo a Administração do Prefeito Osmar pelo belo trabalho que vem desempenhando no nosso Município, e a Câmara de Vereadores é parceira e está junto para contribuir com todo projeto que venha para melhorar ainda mais a qualidade de vida da nossa população.” Finalizou Vereador Carlinhos.



“Hoje estamos aqui promovendo nosso 1° Fórum para discussão de políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes, o fórum é uma meta do Selo UNICEF, sendo um compromisso da Gestão Municipal de quando fez a adesão ao Selo, hoje estamos aqui para discutir junto com nossas autoridades, demais lideranças, e sociedade civil, em busca do melhor para o futuro das crianças e adolescentes”. Disse a Presidente do CMDCA, Aguina Morais.



“A nossa expectativa tanto para mim quanto para os NUCAS é poder dá visibilidade às crianças e adolescentes, por que hoje em dia no mundo muitas crianças e jovens não tem voz, necessitando de direitos e deveres, mas precisamos debater sobre as pautas com as palestras que estão tendo, muitos jovens estão presentes entendendo também o que está sendo apresentando sobre o desenvolvimento da Educação no Município”. Explicou o integrante dos adolescentes do NUCA Danilo Santos.



“Esse evento que hoje estamos discutindo para nós é uma felicidade, por que a gente vê as demandas apresentadas no município, e praticamente todas elas estão concluídas. Então para mim é uma satisfação observar o processo que o que vai ser discutido hoje em Paranaíta já tem andado muito, tem alguns ajustes para acertar mais o município tem caminhando muito nesse sentido, parabéns a Administração”. Pontuou o Diretor Executivo de Ciência e Tecnologia, Assis Frizon.



“O dia de hoje é um dia histórico e deve se lembrando por todos nossos munícipes, adolescentes e crianças, nosso Fórum Comunitário vem de encontro às ações da Rede para a aquisição do Selo UNICEF, trazendo garantias e benefícios, além de cuidado com nossas crianças e adolescentes, um dia muito importante por que está sendo discutido com quem usa o sistema, isto é importante para o futuro dos nossas crianças filhos e netos que irão usufruir de todo os benefícios que aqui estamos pleiteando junto com eles”. Finalizou a Secretária de Educação Andressa Oliveira.



O 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF reuniu a Prefeitura Municipal através de todas as suas Secretarias Municipais, representantes do Conselho Tutelar, CMDCA, NUCA, Rede de Ensino Municipal e Estadual, Entidades, Poderes Legislativo e Judiciário, Polícias Civil e Militar, além de representantes de Organizações da Sociedade Civil.



Este evento oportuniza que o município planeje e coloque em pauta com a sociedade ações que serão desenvolvidas na iniciativa, um momento ímpar de construção coletiva e planejamento de políticas públicas que possam tornar mais digna a vida de cada criança e adolescente no Município, com organização e planejamento das ações de acordo com nossa realidade, abrindo espaço para a participação cidadã de adolescentes, jovens, adultos e outras instituições.



O Gestor Osmar Moreira não tem medido esforços e vem dedicando um trabalhado em conjunto com a sociedade, e juntamente com sua equipe técnica de Secretariados, bem como firmando grandes parcerias para desenvolver ações que fortaleçam e proporcionem cada dia mais qualidade de vida para as atuais e futuras gerações do Município de Paranaíta.

Estavam Presentes Primeira Dama Nair Valentim (Secretária de Assistência Social), Angelo Diosnel Berlanda (Indústria e Comércio), a Vereadora Soninha Berlanda entre outras autoridades Municipais.

Angelo Papadopulos / Wellington Magalhães – Assessoria de Imprensa