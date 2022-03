Vereador Douglas participa de entrega de tablets para agentes comunitários de saúde

O vereador Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC) participou na tarde de terça-feira (08/03), no auditório do Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Alta Floresta (Sispumaf) da entrega de 149 tablets para os Agentes Comunitários de Saúde. A nova tecnologia irá otimizar o tempo de trabalho e integração direta com o Sistema de Saúde.

Douglas destacou que as Agentes Comunitárias de Saúde produzem o acesso da população nas ações de saúde, promoção social, proteção e cidadania e a partir de agora, com a nova tecnologia em mãos, terão maior facilidade no levantamento de dados estatísticos e no acesso à informação relacionada a saúde, que de maneira prática poderá ser consultada com mais facilidade nos agendamentos, consultas e outros serviços essenciais desempenhados pelas ACS. A nova tecnologia dará mais dinamismo e praticidade e decreta o fim do lançamento manual e a digitação das informações nas fichas de cada família.

A entrega dos tablets foi realizada pelo prefeito Valdemar Gamba, pela secretária de saúde, Sandra Melo, e pelo diretor em saúde pública, José Aparecido. Ao todo foram comprados 149 tablets por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 170 mil destinada pelo deputado estadual Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, atendendo pedido do vereador Douglas Teixeira.

“A entrega dos tablets é a modernização do serviço desempenhado pela as agentes comunitárias de saúde em nosso município, com muito mais condição de prestar um serviço com mais agilidade e qualidade. Então, parabenizamos todas as agentes pelo novo equipamento e agradecemos ao deputado Eduardo Botelho por atender o nosso pedido e contemplar essas servidoras que tanto precisam de atenção e melhores condições de trabalho”, disse Douglas Teixeira.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa