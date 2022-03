A Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procon de todo o país, promove o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, a partir da última segunda-feira (07) até 31 de março, que permitirá que o devedor tenha a oportunidade de conhecer e quitar seus débitos em atraso, e tenha acesso a conteúdo exclusivo sobre educação financeira.

A iniciativa beneficiária durante o mês de março o consumidor que tiver dívidas em atraso com instituições financeiras, sendo que as dívidas serão negociadas pelos canais internos dos bancos e por meio da plataforma de mediação de conflitos (consumidor.gov.br), que conta com a participação de mais de 160 instituições financeiras, destaca o Coordenador do Procon Alta Floresta Erison Almagro Moura.

“Além da negociação de dívidas, o consumidor terá acesso a conteúdo exclusivo de orientação financeira com sugestões para gerir o orçamento doméstico, trocar dívidas mais caras por mais baratas e evitar endividamento de risco. Foi desenvolvida uma página específica (www.mutirão.febraban.org.br), por meio da qual o consumidor será direcionado ao conteúdo de orientação financeira e aos canais de negociação”, disse em nota, Luíz Vicente Magni de Chiara, Diretor Executivos de Assuntos Jurídicos.

São alvo da campanha pessoas físicas com dívidas que não possuem bens dados em garantia; que estejam em atraso e em nome de uma pessoa natural; e tenham sido contraídas de bancos ou financeiras.

A adesão ao mutirão se dá da seguinte forma:

O consumidor pode optar por negociar com a instituição credora dentro da plataforma consumidor.gov.br, ou diretamente com os canais digitais de negociação dos bancos.

Na plataforma, o consumidor encontra um modelo de reclamação no qual o consumidor pode se basear para redigir a sua solicitação.

O banco tem o prazo de 10 dias para analisar o pedido e apresentar uma proposta.

Qualquer violação às normas consumeristas, registre a reclamação no Procon de Alta Floresta, localizado na Avenida Ariosto da Riva, n.º 3113, Centro, ou ligue através dos números (66) 3903-1036 e (66) 3903-1040 (WhatsApp).

ASCOM