Após ser aplicados mais de 25 mil doses de vacinas contra Covid, Matupá adere ao uso facultativo de máscaras no município

O uso obrigatório de máscara no município de Matupá se torna facultativo, o executivo municipal de Matupá através do Decreto n º 4057 de 09 de Março de 2022, desobriga o uso de máscaras em locais abertos e ambientes fechados.

As disposições do decreto vêm amparadas pelo Decreto estadual de mato Grosso nº. 1.304, de 08 de março de 2022, onde vem e traz análises da situação epidemiológica da Covid19 no Estado e nos Municípios da circunvizinhança.

Outro motivo que foi considerado é a ampliação da imunização contra a COVID-19 no Estado de Mato Grosso e no município de Matupá , conforme dados extraídos do ranking de desempenho de doses de reforço e cobertura vacinal da Secretaria de Estado de Saúde, como também a diminuição na taxa de ocupação de leitos públicos de UTIs e de enfermaria no território mato-grossense.

Assim, a toda população abrangida pelo decreto, fica alterada a obrigação do uso de máscaras.

Fique atento, o Artigo 1º, parágrafo único, traz em seu bojo a obrigação do uso de máscara para as pessoas que tenham sintomas da doença “Artigo 1º – Parágrafo único – A Obrigatoriedade de uso de máscara, será apenas para aquelas pessoas que possuírem sintomas da doença.

Sobre a quantidade atualizada da aplicação de doses de vacina para o combate da COVID, o vacinômetro fica disponível no site da Prefeitura, onde possui um ambiente completo e explicativo para cada dose e faixas etárias, atualmente a Secretaria Municipal de Saúde de matupá aplicou mais de 25 mil doses de vacinas.

Veja no link a seguir sobre o vacinometro:

https://www.matupa.mt.gov.br/Covid-19/Vacinometro/

Cesar Silva – Prefeitura Municipal