A Secretaria de Assistência Social realizou na terça-feira (08) no Centro de Convivência dos Idosos o 1º Chá Dançante do Dia Internacional da Mulher.

Compuseram o dispositivo de honra o Prefeito Maurício Ferreira de Souza, Primeira Dama Marisete Alberti Souza, Vereadores Evandro Kommers, Rosangela de Matos Dias (Zinha), Zal Vacaro, Mário Aparecido, Adriano da PAX e Caçula Lopes, Representante da Comissão dos Direitos da Mulher da OAB, Dra. Fabrícia Nogueira, Secretário de Governo Sidney de Paula, Diretora de Cultura Selma Ferreira e os Coordenadores do CCI, SCFV, CRAS e CREAS.

As autoridades parabenizaram e enalteceram as mulheres que continuam fazendo história ao ajudar a construir uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária.

O Grupo de Dança do Departamento de Cultura apresentou uma bela e emocionante coreografia da música ‘Maria, Maria – De Milton Nascimento’.

Durante toda a programação foram sorteados diversos presentes doados pelas empresas e comércios parceiros.

O Prefeito Maurício Ferreira de Souza homenageou as Mulheres que participam efetivamente do processo de valorização e empoderamento feminino, dentre elas as Vereadoras Zal Vacaro e Zinha, a Advogada Dra. Fabrícia Nogueira e a Secretária de Assistência Social Marisete Alberti Souza.

Além de diversos sabores de chás, sucos naturais, refrigerantes, salgados e guloseimas, as Mulheres do CCI e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aproveitaram o Baile do Dia Internacional da Mulher com Celso dos Teclados & Dieny França.

Com decoração temática e entrega de lembranças (Leque do Empoderamento), o evento foi coroado de sucesso com registros fotográficos e homenagens que marcam este momento pós pandemia e de confraternização, amizade e empatia.

Edeir Jr – Assessoria de Comunicação