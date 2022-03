Vice presidente do CRMV visitou Nova Monte Verde

Na tarde de quarta-feira (09/03), o Prefeito de Nova Monte Verde Edemilson Marino, recebeu em seu gabinete, a visita do Vice presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso, o Sr. Aruaque Lotufo, que na oportunidade esteve acompanhado pela senhora Cristiane Silva Campos, Assessora Técnica do CRMV/MT e do senhor Alessandro Aquino Costa – FEDAF Alta Floresta.

Nesta reunião de trabalho, foram abordados assuntos variados destacando a importância da atividade Médica Veterinária, junto aos empreendimentos que necessitam de orientações técnicas de profissional da área.

O Prefeito Edemilson agradeceu a presença do Conselho Regional de Medicina Veterinária no Município, e enalteceu a prestação de serviços voltados para os agricultores familiares que dependem da regulamentação de atividades para comercializar seus produtos, exemplificando o SIM, “O Serviço de Inspeção Municipal SIM, também foi alvo da roda de conversa ocorrida no gabinete, tendo como objetivo solidificar ainda mais a qualidade deste serviço em âmbito municipal. E com isso, oportunizar aos empresários ofertarem a população de forma geral serviços certificados, com geração de receitas ao município, que não tem medido esforços no sentido de incentivar o crescimento formal dos estabelecimentos agroindustriais em Nova Monte Verde”, concluiu o prefeito.

Depois de concluída a visita ao Chefe do Executivo Municipal, a comitiva do Conselho esteve reunida na Secretaria Municipal de Agricultura.

Assessoria de Comunicação