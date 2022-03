Assistência Social realiza evento para homenagear mulheres assistidas pelo CREAS

No dia internacional da Mulher (08), a secretaria municipal de Assistência Social realizou um jantar comemorativo para as mulheres que cadastradas no Centro de Referência em Assistência Social (CREAS).

Foi uma noite especial e animada, com música ao vivo e sorteio de brindes, levantando a autoestima das mulheres presentes.

“Dia muito especial para todas nós e expressamos nosso carinho e gratidão a essas senhoras assistidas pela nossa rede”, afirmou a secretária Maria Caroline Matheus.

E na próxima sexta-feira, dia 11, será realizado o evento “Mulheres Empoderadas”, no Centro de Múltiplo Uso, das 13 às 17h.

O evento será aberto às mulheres assistidas pela Assistência Social.

Assessoria