Secretaria de Assistência Social Retornando as atividades

Após tempos difíceis por motivos de prevenção e cuidado com a saúde da população Bandeirantense a Secretaria de Assistência Social – CRAS de Nova Bandeirantes retorna as atividades onde foi realizada uma capacitação com os profissionais do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SCFV). As técnicas de referência do CRAS coordenaram a formação para qualificar os servidores para oferecer uma boa qualidade nos serviços fundamentais no acompanhamento das crianças, adolescentes e família na proteção Social Básica. Houve reunião com os pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes onde foram renovada matriculas e rematrículas para as oficinas ofertadas pelo SCFV e pela Secretaria de Cultura, Aulas de Violão, Canto, Jus Jitsu, Capoeira, Inglês e Artesanato, assim firmando o compromisso com a sociedade contribuindo na formação do futuro que são nossas crianças.

Assessoria