Primeira-dama e vice-prefeita realizam entrega de rosas para as servidoras do município

Primeira-dama e vice-prefeita realizam entrega de rosas para as servidoras públicas de Nova Monte Verde

Em comemoração ao Dia Internacional Da Mulher (08.03), a primeira-dama e Secretária de Assistência Social, Joane Moreira, acompanhada da vice-prefeita Zenilda Alves,, realizaram a entrega de botões de rosas para todas as mulheres que integram o serviço público do município. O ato foi uma singela homenagem a todas as mulheres por este dia tão especial.

“Toda mulher merece ser feliz, ser tratada com respeito, carinho e amor, portanto, em nome da administração municipal, neste dia parabenizo todas as mulheres pelo Dia Internacional Da Mulher, em especial as mulheres do nosso município”, enfatizou Joane.

O prefeito Edemilson Marino fez questão de lembrar da importância das mulheres que atuam nos vários setores do serviço público, contribuindo diretamente com as melhorias e avanços do município, o que resulta em benefícios para toda a população.

“Parabéns a todas as mulheres, este dia é muito importante e toda homenagem ainda é pouco, diante do valor que tem a mulher. Quando falamos do governo municipal, com certeza a presença da mulher no serviço público, faz toda a diferença para a excelência que buscamos na gestão pública. Portanto, fica aqui minha gratidão a todas as mulheres, com o desejo de muitas alegrias e felicidades para todas”, agradeceu a Marino.

Assessoria de Comunicação