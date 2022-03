Prefeitura homenageia mulheres itaubenses em evento especial com palestras e brindes

O Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje, (08), foi mais que especial para dezenas de itaubenses. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, o Centro de Referência da Assistência Social (Cras), e a Secretaria Municipal de Saúde, promoveu um evento intitulado “Mulheres que constroem História”, com uma vasta programação voltada para o público feminino.

Palestras, dinâmicas, brindes, homenagens em vídeo e até coffee break fizeram parte das atividades desenvolvidas carinhosamente às homenageadas do dia.

Um dos momentos de maior destaque do evento que foi realizado na Câmara de Vereadores do Município com o tema central “O Dia Internacional da Mulher e seus reflexos na Lei Maria da Penha”, foram as palestras. Com relevantes assuntos relacionados a conquistas e desafios das mulheres ao longo do tempo, a Advogada, Professora Universitária e palestrante Ismaili Donassan iniciou a ministração. Conseguinte, mas não menos importante, falaram a Investigadora da Policial Civil, Daniele Castro Lucena, e a Sargento da Policial Militar de Itaúba, Tatiane Alves da Silva.

ASCOM