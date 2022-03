Vereadores Tuti e Claudinei participam de reunião com pais e responsáveis de alunos no IFMT

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) e o vereador Claudinei de Souza Jesus (MDB), participaram de uma importante reunião na sexta-feira (04/03) com pais e responsáveis pelos alunos do curso Técnico em Administração do IFMT Campus Alta Floresta.

A reunião foi um momento de compartilhamento de informações tanto da parte do IFMT, que anunciou como será o ano letivo para os alunos e para a comunidade escolar, quanto para os vereadores Tuti e Claudinei que destacaram a conquista do transporte escolar gratuito após aprovação de projeto de lei proposto por ambos e enviado pelo Executivo Municipal para apreciação da Câmara Municipal.

Eles informaram aos pais e responsáveis pelos alunos que o convênio será firmado pelo município através da Secretaria Municipal de Educação com o IFMT.

Tuti e Claudinei também destacaram a conquista de R$ 1.700.000,00 para a construção do Bloco de Zootecnia do Campus. O projeto contempla 5 salas de aulas e 3 salas de docentes, banheiros e uma estrutura ampla para atender a demanda do curso. O valor é oriundo de emendas parlamentares destinadas pelo deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho, os deputados federais Neri Geller e Juarez Costa, a deputada federal Rosa Neide e o senador Carlos Fávaro. Conforme os vereadores, a obra será licitada nos próximos meses.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa