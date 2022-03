Vereadores Tuti e Luciano participam do lançamento do Programa Meu Pet Amigo

O lançamento do Programa Meu Pet Amigo ocorrido na manhã de sábado (05/3) marca um passo importante do município de Alta Floresta voltado para a causa animal, e faz parte de uma ação conjunta que envolve o Poder Executivo, o Poder Legislativo, a Associação Protetora Amamos Animais (APAAF) e o deputado estadual Faissal Calil, que destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para a causa animal no município.

O Programa Meu Pet Amigo visa principalmente a conscientização contra os maus tratos de animais, principalmente de cães e gatos, mas também irá promover a castração desses animais.

No sábado, conforme a Prefeitura, 200 famílias se inscreveram no Programa e fizeram o cadastro de 500 animais. Somente este ano, a administração prevê realizar a castração de 400 animais. Para isso, serão investidos recursos próprios, da emenda parlamentar destinada pelo deputado Faissal Calil e doações recebidas pela Associação Protetora Amamos Animais.

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias dos Santos “Tuti”, e o vereador Darli Luciano da Silva (Podemos) participaram do lançamento do Programa Meu Pet Amigo e enfatizaram o papel fundamentável do Poder Legislativo na criação de leis voltadas para a causa animal e a viabilidade da emenda parlamentar conseguida pelo vereador José Vaz Neto “Eskiva” junto ao deputado Faissal Calil.

“O lançamento do Programa Meu Pet Amigo é uma luta árdua da Associação Protetora dos Animais que conseguiu uma emenda solicitada pelo vereador Zé Esquiva, com o apoio da Câmara de Vereadores. Parabéns a Prefeitura por abraçar a causa e dar início a esse trabalho que resultará em mais saúde para os animais de nossa cidade”, disse o vereador Luciano Silva.

O presidente Tuti enalteceu a ação do Poder Legislativo e parabenizou a Associação Amamos Animais e a Prefeitura de Alta Floresta por colocar em prática uma ação extremamente importante para a causa animal no município de Alta Floresta.

“A Câmara de Vereadores teve papel fundamental na construção de políticas públicas voltadas para a causa animal e agora estamos acompanhando o desenvolvimento das ações que certamente trarão muitos benefícios para o município, principalmente para os animais. Então, parabenizamos o prefeito Chico Gamba pela sensibilidade com a causa animal, a Associação Amamos Animais pela conquista e o vereador Eskiva por conseguir a emenda junto ao deputado Faissal Calil”, disse o presidente.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa