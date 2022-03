Servidores recebem capacitação sobre a implantação do eSocial

A Prefeitura de Sinop está realizando, nesta semana, o curso “eSocial, da Implantação à Gestão em Órgãos Públicos” a fim de capacitar os servidores sobre eSocial, bem como apresentar os principais impactos e desafios no processo de implantação desta nova obrigatoriedade. Participam do evento, os servidores das áreas de Recursos Humanos, Licitações, Medicina e Segurança do Trabalho, Fiscal, Jurídica, além dos servidores da Prefeitura, das Secretarias, Câmara de Vereadores e Autarquias. A capacitação que iniciou hoje (07), está ocorrendo no auditório do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop (PreviSinop) até sexta-feira (11), das 7h30 as 11h30 e das 14h às 18h .

O secretário de Administração Alceu Maron Filho fez a abertura e agradeceu a participação dos servidores. “A Prefeitura Municipal, através da parceria entre a Secretaria de Administração e a Secretaria de Finanças está oportunizando aos nossos servidores a capacitação para os trabalhos de inclusão de informações do eSocial. Sabemos hoje que por um comando de lei federal é preciso unificar as informações do esocial, tanto as que saem da prefeitura, da Câmara Municipal, da Ager e do PreviSinop. Esses quatro órgãos estão determinados a fazer a unificação para o cumprimento da lei e um dos passos importantes para isso é a capacitação dos nossos servidores, que está sendo levada a efeito a partir de hoje, segunda-feira, no curso em dois períodos até a próxima sexta-feira, quando eu tenho certeza e que os nossos servidores estão capacitados a cumprir a lei federal. É com grande satisfação abrir hoje o curso e tenho certeza que será muito proveitoso para todos nós”, ressaltou.

A secretária-adjunta de Administração Silvia Villar Borges acompanhou o primeiro período do curso e destacou os departamentos que estão envolvidos nesta capacitação. “Estamos com uma pessoa qualificada para falar sobre eSocial e trazer esse conhecimento a todos os servidores. Estão participando servidores dos departamentos fiscal, tributário, tesouraria, financeiro, recursos humanos e de outras as áreas. Para cada público, a palestrante vai falar sobre este assunto mas com abordagens diferentes”, informou.

A coordenadora da Escola de Governo Sandra Domingues enfatizou a importância da capacitação para a eficiência nos trabalhos desenvolvidos. “Este curso que a Administração Pública está oferecendo é um investimento na qualificação técnica do servidor e isso faz toda a diferença na execução das atividades. As mudanças na legislação e nos sistemas são constantes, por isso é tão importante que a prefeitura oferece capacitações e treinamentos como esse, para o servidor estar mais preparado para executar sua função com maestria”, pontuou.

Andressa Amaral