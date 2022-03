Prefeitura leva vacinação infantil contra Covid-19 para escolas municipais

A Prefeitura de Sinop deu início, nesta segunda-feira (07), no cronograma de vacinação infantil contra Covid-19 nas unidades educacionais da rede municipal, atendendo a recomendação feita pelo Ministério Público do Estado.

De acordo com a secretária de Saúde, Daniela Galhardo, a definição das unidades ocorreu em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com base na quantidade de crianças que compõe a faixa etária prevista para vacinação. São 35 escolas que receberão as equipes de imunização da secretaria. Juntas, essas unidades atendem aproximadamente 12 mil crianças.

A vacinação ocorrerá apenas com a presença dos pais ou de algum responsável, ou, quando não for possível a presença, mediante um termo de autorização, previamente enviado aos familiares.

Em Sinop, dados do Ministério da Saúde apontam que Sinop conta com aproximadamente 15 mil crianças entre 5 a 11 anos, aptas a serem vacinadas. Desde o início do processo de imunização infantil, cerca de 2,5 mil crianças receberam a primeira dose dos imunizantes pediátricos.

Além das unidades educacionais, a vacinação infantil está disponível na UBS Paraíso, de segunda à sábado, das 8h às 17h e, nas terças e quintas, nas UBS’s Alto da Glória e Gente Feliz, das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30.

Confira a programação:

EMEB Rodrigo Damasceno – dias 07, 08, 09 de março

EMEB Sadao Watanabe- dias 07, 08, 09 de março

EMEB Armando Dias – dias 10, 11, 14 de março

EMEB Profº Jurandir Liberino de Mesquita – dias 10, 11 e 14 de março

EMEB Basiliano do Carmo de Jesus – dias 15, 16 e 17 de março

EMEB Profª Ana Cristina de Sena – dias 15, 16 e 17 de março

Centro Educ. Lindolfo José Trierweiller – dias 18, 21 e 22 de março

EMEB Profª Leni Teresinha Benedetti – dias 18, 21 e 22 de março

EMEB Ver. Rodolfo Valter Kunze – dia 23 de março

EMEB Aleixo Schenatto – dia 23 de março

EMEB Profª Taciana Balth Jordão – dia 24 de março

EMEB Lizamara Aparecida Oliva de Almeida – dia 24 de março

EMEB Maria Aparecida Amaro de Souza – dia 25 de março

EMEB José Reinaldo Oliveira – dia 25 de março

EMEB Simão Flach – dia 28 de março

EMEB Uilibaldo Vieira Gobbo – dia 28 de março

EMEB Silvana – dia 29 de março

EMEI Pequeno Príncipe – 29 de março

EMEI Tatiana Belinky – 30 de março

EMEI Profª Elizete Dallabrida – 30 de março

EMEI Cecília Meireles – 31 de março

EMEI Monteiro Lobato – 31 de março

EMEI Sylvia Orthof – 1º de abril

EMEI União – 1º de abril

EMEI Santo Antônio – 4 de abril

EMEI Solange Maria Ferronato – 8 de março

EMEI Alvorada – 4 de abril

EMEI de Toda Gente – 5 de abril

EMEI Gerson Pires da Silva – 5 de abril

EMEI São Francisco de Assis – 6 de abril

EMEI Tarsila do Amaral – 6 de abril

EMEI Tempo de Infância – 7 de abril

EMEI Vinícius de Moraes – 7 de abril

EMEI Camping Clube – 8 de abril

EMEI Neuza Nadir Fuzinatto Graf – 8 de abril

Karoline Kuhn – Assessoria da Prefeitura