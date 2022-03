Secretaria de Agricultura entrega mais 01 Resfriador de Leite

A Vereadora Rosangela Matos Dias (Zinha) tem feito várias gestões junto a Secretaria Municipal de Agricultura e a SEAF-MT, ocupando um protagonismo importante na fomentação das cadeias produtivas nos 11 Projetos de Assentamentos Rurais de Peixoto de Azevedo-MT.

Na última semana ela retornou ao PA Planalto do Iriri para fazer a entrega de mais um resfriador de leite com capacidade de armazenagem de 1.000 litros.

O Secretário de Agricultura, Alan Aires, destacou que o Prefeito Maurício Ferreira de Souza determinou que a pasta atue diretamente na organização dos agentes envolvidos no circuito produtivo do leite nos assentamentos rurais, proporcionando em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar o melhoramento genético do rebanho, apoio na produção de silagem, distribuição de resfriadores de leite e ensiladeiras e assistência técnica aos pequenos produtores.

“Essas atividades e ações estão sendo intensificadas neste ano de 2022 e temos no prefeito Maurício e na Vereadora Zinha todo respaldo necessário para avançarmos na política pública direcionada para o fortalecimento da agricultura familiar”, disse Alan Aires.

Ao entregar o resfriador de leite da SEAF-MT ao produtor, Leandro Moraes, a vereadora destacou a importante participação do Governo do Estado no fomentação da pecuária leiteira nos projetos de reforma agrária, proporcionando aos assentados toda assistência ligada ao manuseio do gado, a logística de resfriamento e até a venda da produção.

“A cadeia produtiva do leite nas pequenas propriedades rurais tem importante papel socioeconômico no município de Peixoto de Azevedo, pois nela é empregada mão-de-obra familiar com garantia de compra do produto pela Coopernova, assegurando assim renda aos produtores e viabilidade de sua permanência no meio rural”, comentou a vereadora Rosangela Matos Dias (Zinha).

A Prefeitura Municipal continuará trabalhando para que os assentados obtenham acesso as novas tecnologias para intensificar a produção leiteira, incrementando assim a renda dos agricultores familiares.

