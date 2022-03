Prefeitura divulga calendário de eventos e festa de 2022 de Nova Canaã do Norte

A Prefeitura de Nova Canaã do Norte realizou uma reunião com empresários e entidades que promovem os eventos na cidade, o objetivo é que as ações sejam organizadas.

O secretário de esportes Lindomar Oliveira, que conduziu o encontro, disse que foi bem objetivo e que os convidados já tinham uma ideia e datas dos seus eventos, “foi somente organizar e tornar essas datas oficiais” relatou Lindomar.

Confira o calendário de eventos e festa de 2022 de Nova Canaã do Norte.

• MARÇO DIA 13 – INAUGURAÇÃO CAMPO DE ESTÁDIO MUNICIPAL.

• ABRIL DIA 16- FESTA DA APAE.

• ABRIL DIA 23 E 24 FEIJO FEST-CLORADO DO NORTE.

• ABRIL DIA 30 FESTIVAL DE MASSAS- PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.

• MAIO DE 11 A 15- FESTA DA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE.

• MAIO DIA 28- FESTA CDL.

• JUNHO DIA 10 FESTA JUNINA- ALEGRIA DO SABER

• JUNHO 11 E 12- FESTA APAE.

• JUNHO 18 E 19- FESTA DO PADROEIRO.

• JUNHO 25 E 26 FESTA DO COSTELÃO- SANTA EDWIRGES.

• JULHO 02 E 03- LEILÃO APAE.

• JULHO DIA 9- FESTA LIONS.

• JULHO DIA 18- FESTA ALEGRIA DO SABER.

• JULHO DIA 30 E 31 FESTA COLTELÃO- COLORADO DO NORTE.

• AGOSTO DIA 6 E 7- LEILÃO DO CANCER.

• AGOSTO DIA 13 E 14- COMUNIDADE SÃO FRANCISCO.

• SETEMBRO DIA 10 E 11 LEILÃO DE GALINHAS- SÃO FRANCISCO.

• SETEMBRO DIA 17 E 18 FESTA DA LINGUIÇA- UNIÃO FLOR DA SERRA (SANTANA).

• OUTUBRO DIA 12- FESTA DA PARÓQUIA.

• OUTUBRO 29 E 30- FESTA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO.

• NOVEMBRO DIA 5- CDL FESTA MÉRITO LOGISTA.

• DEZEMBRO DIA 10 E 11- LEILÃO PARÓQUIA

• DEZEMBRO DIA 15 – ALEGRIA DO SABER

• DEZEMBRO DIA 17 E 18 DEZEMBER FEST- APAE

• DEZEMBRO DIA 31- REVEILLON

ASCOM