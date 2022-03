A UNIFLOR e a Volta dos Cursos Presenciais

Hoje, prezada (o) Leitora (or) e querido Antigo Aluno da UNIFLOR, tenho a satisfação e a honra de poder vir falar-lhes, de novo, de Curso Presencial por um motivo agradável, de alegria, de sucesso dentro da UNIFLOR. É a revalorização surpreendente e inesperada dos Cursos Presenciais trazida pelas novas gerações que acabaram de fazer o Vestibular de agora, isto é, de 2022/1: de dezembro-janeiro. É um fenômeno o número inesperado de alunos que fizeram o vestibular e se matricularam nos Cursos Presencias da UNIFLOR, particularmente na Enfermagem, no Direito, na Engenharia Civil, no Agronegócio e Ciências Contábeis.

Para comprovar esse acontecimento, dentre os numerosos fatos acontecidos, vou escolher somente dois: um, sério e o outro, jocoso, engraçado.

O fato sério é que o tsunami de matrículas pegou todo mundo de surpresa não só nas matrículas dos calouros mas também nas transferências para os Cursos Presenciais da UNIFLOR. Houve um número inesperado de transferências vindas tanto de Alta Floresta quanto de fora.

O fato jocoso é que, durante os mais de dois meses de inscrições que antecederam o vestibular, quando começou a se desenhar a surpresa do aumento espetacular e inesperado de inscrições, funcionários e professores da UNIFLOR inventaram uma “Casa de Apostas do Vestibular”, a respeito do máximo de inscrições. Um funcionário, que perdeu a aposta, depois do final do vestibular, no Centro de Convivência da UNIFLOR, para comemorar sua derrota, promoveu uma festa, linda e regiamente comemorada com comes e bebes.

Finalizando, prezada (o) Leitora (or) e sobretudo Você, querido Antigo Aluno da UNIFLOR de Alta Floresta, do Nortão e do Brasil Central afora, é para Vocês que hoje, a pedido, escrevi este artigo para lhes trazer mais uma grande notícia: a Revalorização nascente dos Cursos Presenciais, que algumas pessoas erradamente achavam que iam desaparecer do mapa do ensino brasileiro.

Completando esta notícia acima: as aulas presencias da UNIFLOR, com todas as salas de aula da UNIFLOR ocupadas, começaram e prosseguem a todo vapor desde o dia 31 de janeiro de 2022.

.

Prof. Dr. José Antonio Tobias

Diretor das Faculdades de Alta Floresta