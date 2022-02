Secretaria de Saúde de Alta Floresta adquire nebulizador para combate ao aedes aegypti

A Prefeitura de Alta Floresta segue investindo no enfrentamento ao mosquito aedes aegipty e as doenças causadas por ele. Nesta terça-feira, 15, foram entregues seis bombas nebulizadores costais motorizadas para atender as equipes de Vigilância Ambiental no município.

Em tempos onde a pandemia da Covid-19 domina as atenções nos noticiários e da população em geral, é preciso permanecer atentos com o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. A diminuição das visitas de fiscalização dos agentes de saúde para combater o mosquito por causa da pandemia de Covid-19 reforça ainda mais a necessidade de que cada cidadão faça a sua parte para evitar que a dengue continue a fazer vítimas.

O investimento soma R$ 26.940,00 em recursos próprios, a entrega aconteceu no início desta tarde na sede da Vigilância Ambiental. Na ocasião a secretária de Saúde, Sandra Melo, junto aos secretários de Governo, Robson Quintino, e de Fazenda, Paulo Moreira, entregou as bombas ao diretor José Aparecido e ao assessor Edson Rodrigues, para garantir a continuidade dos trabalhos.

“É uma entrega muito importante para a Vigilância Ambiental e para toda a sociedade de Alta Floresta, no último ano sofremos com uma epidemia de dengue no município e esse equipamento é extrema necessidade pra vigilância combater esse vetor transmissor da dengue. Até então a gente não tinha esse aparelho, conseguimos dois por empréstimo do estado e seguimos até novembro com esse trabalho”, destacou o assessor de saúde pública da Vigilância Ambiental, Edson Rodrigues.

Eliza Gund – ASCOM