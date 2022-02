Alta Floresta apresentou mais de 87% em resultados do planejamento estratégico de 2021 ao TCE-MT

A coordenação do Plano de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) da prefeitura de Alta Floresta realizou nesta terça-feira (15) os resultados alcançados em 2021 no programa que é voltado ao aprimoramento do planejamento estratégico das gestões.

Atendendo aos protocolos de biossegurança, implantados no TCE-MT e na Prefeitura de Alta Floresta em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a reunião foi virtual e contou com a participação Coordenador Geral do PDI em Alta Floresta, Marcos Roberto Tiso, da coordenadora Valéria Magri Albino, Claudiomiro Viera e Lauriano Antonio Barella.

A apresentação aconteceu no gabinete do prefeito Valdemar Gamba, onde foram apresentados os resultados do Planejamento Estratégico do ano de 2021 quando foram atingidas 87,17% das 39 metas propostas. Em breves apresentações, os responsáveis pelas pastas, apontaram os resultados, cada uma das secretarias municipais conta com metas específicas que precisam ser cumpridas com o objetivo de melhorar a gestão pública e direcionar as ações que são constantemente avaliadas.

Alta Floresta é um dos 20 municípios signatários do Termo de Adesão ao projeto. O foco do PDI é o desenvolvimento integrado e permanente do TCE-MT e de todas as instituições públicas fiscalizadas, a partir da transferência de conhecimento, tecnologias e boas práticas de gestão.

Todos os projetos foram estruturados de forma transversal e integrada com a finalidade de otimizar a aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. A expectativa do TCE-MT com a implementação do PDI é introduzir na administração pública e na sociedade de Mato Grosso as culturas do planejamento, da transparência, da educação continuada, da eficiência e da inovação, práticas essenciais para o desenvolvimento econômico e social.

Eliza Gund – ASCOM