Câmara aprova projeto de lei que autoriza convênio para o transporte escolar dos alunos do IFMT

Na sessão ordinária de terça-feira (15/2), vereadores e vereadoras foram unanimes na votação e aprovaram o Projeto de Lei 2.154/2022 autorizando o município de Alta Floresta a celebrar convênio para viabilizar o transporte escolar dos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Alta Floresta.

O convênio será firmado pelo município através da Secretaria Municipal de Educação com o IFMT para viabilizar o transporte escolar dos alunos da zona urbana e da educação superior.

Pela lei, caberá à direção do Campus Alta Floresta avaliar os casos especiais e encaminhá-los à Secretaria de Educação. Com a autorização do Legislativo Municipal, o município poderá disponibilizar transporte escolar em rotas específicas e pré-estabelecidas.

Marcos Peixoto, diretor-geral do Campus Alta Floresta, destacou o ganho social para o IFMT que poderá reverter o valor que era investido na bolsa transporte em alimentação diária para os estudantes.

“O ganho social é muito grande para o IFMT porque nós vamos ter como investir agora 300 refeições dias. Foi um ganho significativo que vai contribuir para a permanência e evitar o êxito dos nossos alunos”, frisou

O Diretor também destacou o empenho dos vereadores Tuti e Claudinei para que o projeto fosse aprovado. “O trabalho dos vereadores Tuti e Claudinei foi fundamental, eles fizeram uma gestão o tempo inteiro para que esse projeto fosse aprovado e em nome dos dois vereadores quero estender os agradecimentos a todos os vereadores que votaram a favor desse projeto. Pode ter certeza que o resultado social é muito importante para a sociedade de Alta Floresta”, agradeceu.

O presidente da Câmara Municipal, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) considerou o convênio importante por garantir que os alunos do IFMT tenham um transporte digno e possam continuar estudando. “Este convênio vai contemplar os alunos com a garantia de um transporte escolar digno. Agradecemos ao Executivo Municipal que enviou o projeto atendendo uma demanda nossa e do vereador Claudinei, mas que contou com a aprovação de todos os demais vereadores e vereadoras”, ressaltou o presidente.

Vereador Claudinei de Souza Jesus (MDB) enalteceu o benefício que o transporte escolar vai proporcionar para os alunos e também para a instituição. “Esse convênio é para o bem dos alunos do IFMT e a instituição vai deixar de arcar com a bolsa de transporte para investir na alimentação dos alunos. Então, é uma grande conquista para o IFMT. Agora vamos acompanhar a celebração desse convênio para que os alunos possam ser contemplados já no início das aulas previsto para o mês de março”, disse.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa