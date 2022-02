Lixo eletrônico será transportado e valor arrecadado doado para Hospital do Câncer de MT

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável começou na manhã desta quarta-feira (16) o carregamento do lixo eletrônico arrecadado durante a Campanha Leve. O material será encaminhado à Cuiabá por caminhão da Transportadora Carvalima que é parceira da campanha ambiental. O material ainda será pesado, mas acredita-se que o montante some mais de 15 toneladas.

A secretária da pasta, Ivete Mallmann, acompanhou o carregamento que marca o fim da primeira edição da campanha. “Estamos encerrando esse primeiro ciclo da Campanha Leve que iniciamos ano passado, no aniversário da cidade. Recebemos aqui esse tipo de material, resíduos eletrônicos e, que encaminharemos para o descarte adequado. A empresa Ecodescartes é quem receberá esse material em Cuiabá, com o apoio da empresa Carvalima, que fará o transporte” destaca.

Além da preocupação ambiental, há também uma preocupação social e de saúde pública, envolvendo todo o projeto. A destinação adequada evita a contaminação do solo, pois são materiais com composições contaminantes de alta gravidade e, também extingue possíveis focos de procriação do mosquito da dengue e/ou abrigos para animais peçonhentos.

“A gente tem uma preocupação, principalmente nesse período chuvoso, onde o problema de descarte irregular de resíduos é um problema também de saúde pública. Sabemos que muitas pessoas descartam em beira de estradas, áreas institucionais e áreas verdes. Por isso pedimos a sensibilidade da sociedade para que traga esse material para um local adequado, Parque Florestal ou Secretaria de Meio Ambiente, principalmente para evitar esse tipo de situação. Esses são produtos que têm componentes altamente contaminantes e o descarte adequado é muito importante”, explica Ivete.

O Parque Natural Municipal Florestal de Sinop, localizado na rua das Orquídeas, Jardim Primaveras e, a Secretaria de Meio Ambiente, localizado na rua das Amendoeiras, ao lado do Hospital Regional de Sinop, são pontos permanentes para o recolhimento desse tipo de material.

“Se você tiver esse tipo de material, basicamente todos os eletrônicos que forem à tomada, todos os materiais que usamos a energia elétrica, liquidificador, computadores, televisores, ar-condicionado e demais equipamentos, poderão ser trazidos ao Parque Florestal ou para Secretaria de Meio Ambiente, onde estaremos recebendo durante todo o ano, novamente para destinação adequada devido ao risco que esse material causa ao meio ambiente”, disse.

Valor Arrecadado

Todo o valor que será arrecadado com a comercialização do material será destinado para o Hospital do Câncer de Mato Grosso para ser usado no tratamento de pacientes oncológicos.

Ecodescartes

A empresa que comprará o produto fica sediada na capital de Mato Grosso e é a única dentro do estado que possui autorização dos órgãos ambientais para operar legalmente com a reciclagem de eletrônicos.

Roneir Corrêa – Assessoria da Prefeitura