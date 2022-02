Governo distribui 124 mil testes por antígeno aos 141 municípios de MT

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), distribui 124.310 testes por antígeno para a detecção da Covid-19 aos 141 municípios do Estado. A decisão foi oficializada por meio da Resolução nº 14 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-MT).

Os testes foram fornecidos pelo Ministério da Saúde e serão distribuídos com base no cálculo que leva em consideração a população e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de cada município. O cálculo utilizado é detalhado em Diário Oficial.

“Essa é uma ação que vai subsidiar a testagem nos municípios e intensificar a detecção da Covid-19. É essencial detectarmos essa doença precocemente e oferecer o acompanhamento médico desde a fase inicial para evitar a contaminação de mais pessoas por meio do isolamento do paciente com Covid-19”, avalia o secretário Estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Os 10 municípios mais populosos de Mato Grosso deverão receber os seguintes quantitativos: Cuiabá (18.520), Várzea Grande (8.620), Rondonópolis (7.080), Sinop (4.380), Cáceres (3.960), Tangará da Serra (3.160), Sorriso (2.780), Lucas do Rio Verde (2.020), Primavera do Leste (1.880) e Barra do Garças (1.840).

A SES já adquiriu o total de 350 mil testes por punção e 802 mil testes por antígeno. Até o momento, foram encaminhados para o enfrentamento da pandemia pelo Ministério da Saúde 849.395 testes antígeno e 265.525 testes rápidos de punção.

Confira quanto cada município irá receber no site do Governo do Estado em http://www.mt.gov.br/.

Ana Lazarini | SES-MT