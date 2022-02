Mato Grosso recebe 109.150 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta terça-feira (15)

O Ministério da Saúde informou ao Estado o envio de 109.150 doses de vacinas para imunização de reforço dos grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A nova remessa da Janssen está prevista para chegar às 8h30 desta terça-feira (15.02), por meio de um voo da Latam, no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande.

Imediatamente após a chegada do imunizante, as equipes da Vigilância Estadual trabalharam no recebimento das doses, fazendo a conferência da quantidade, catalogação e encaixotamento para a retirada dos municípios.

As doses serão distribuídas de acordo com a Resolução CIB nº 126 de 2021, mediante solicitação das gestões municipais. A medida se deve ao risco de perda de doses, devido ao prazo de validade e à baixa procura por imunização em alguns municípios. Desta forma, será encaminhado um quantitativo compatível com a necessidade local.

Até o momento, Mato Grosso já recebeu 7.226.881 doses de imunizantes contra a Covid-19 e aguarda a chegada da nova remessa.

