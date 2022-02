Servidores do Procon de Alta Floresta participam de capacitação para operar novo sistema de atendimento ao consumidor

Nesta sexta-feira, 11 de fevereiro, ocorreu o encerramento do curso de capacitação ministrado pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), do Ministério da Justiça, com o objetivo de preparar as equipes do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Alta Floresta) para implantação de um novo sistema de atendimento: ProConsumidor.

O novo sistema traz recursos diferenciados e mais agilidade, além de centralizar o cadastro eletrônico do fornecedor, o que se torna um grande diferencial em relação ao sistema antigo, pois permite que as empresas visualizem e respondam às demandas de todo Brasil, por meio de uma única senha.

Durante a qualificação, foram abordados conceitos técnicos, normativos e regulatórios de setores relevantes, além de apresentar os tipos de consulta, preenchimento do cadastro de reclamação e as tratativas para atendimento e gerenciamento das audiências, o curso tem carga horário de 40 horas/aulas e ao longo de toda semana os servidores do órgão de defesa do consumidor se dedicaram na participação da capacitação.

O coordenador do Procon Alta Floresta Erison Almagro Moura destaca que a capacitação foi uma excelente experiência, não só para o setor de atendimento, mas para o órgão como um todo. “Essa capacitação possibilitou o aperfeiçoamento dos serviços que já são prestados pelo órgão”, considerou.

A assessora jurídica do órgão Carolina Nobre Romera, ressalta que com a capacitação foi possível entender os novos prazos para os andamentos processuais e conhecer as espécies de atendimentos, assim como suas diferentes funcionalidades. “A implantação do novo sistema no ano de 2022 será um marco na forma como o atendimento será desenvolvido, tendo em vista as novas ferramentas que trazem benefícios aos fornecedores e principalmente aos consumidores”, acrescentou

Qualquer violação às normas consumeristas, registre a reclamação no Procon de Alta Floresta, localizado na Avenida Ariosto da Riva, n.º 3113, Centro, ou ligue através dos números (66) 3903-1036 e (66) 3903-1040 (WhatsApp).

Assessoria