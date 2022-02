Conselho Municipal de Educação interfere e Secretaria de Educação faz mudança no cronograma de volta as aulas de cinco escolas

As aulas da rede municipal de Alta Floresta sofrerão uma mudança de cronograma para o começo do ano letivo. Através de uma interferência do Conselho Municipal de Educação, cinco escolas irão começar as suas aulas no dia 16/02, quarta-feira. As cinco escolas são: E.M. Geny Silvério, E.M. Nilo Procópio Peçanha, E.M. Sônia Maria Faleiro, E.M. Irmã Dulce e E.M. Laura Vicuña.

Após ser comunicada, a Secretaria de Educação realizou uma reunião com a Secretaria de Saúde, para discutir o assunto, já que, as medidas de biossegurança já haviam sido ajustadas, mas, o Conselho via ofício, solicitou da vigilância sanitária para fosse realizada fiscalizações nas escolas que passam por reforma, e que fosse emitido um laudo técnico antes do início das aulas, sendo que o ofício do CME foi protocolado na Secretaria de Saúde no dia 10/02, quinta-feira, sem mesmo ter estabelecido um diálogo com a Secretaria de Educação.

Portanto se fez necessário o adiamento do início das aulas das escolas citadas acima para o dia 16/02 para que houvesse essa fiscalização, a pedido do conselho.

As demais escolas irão prosseguir com o calendário de volta dia 14/02, na segunda-feira. Qualquer dúvida, os pais ou responsáveis devem procurar a escola dos seus filhos.