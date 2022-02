Matrículas de alunos da rede estadual devem ser feitas diretamente nas unidades escolares

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informa aos pais, responsáveis e alunos, maiores de 18 anos, que as matrículas para escolas da rede estadual devem ser feitas diretamente nas unidades escolares. O Portal da Matrícula Web está disponível apenas para consulta do cadastro reserva, conforme a portaria 060/2022/GS/Seduc/MT.

Em caso de dúvidas ou dificuldades, os pais também podem procurar as Diretorias Regionais de Educação (DREs) para orientações e remanejamento para a unidade mais próxima. Conforme levantamento da Seduc, mais de 40 mil vagas ainda estão disponíveis para matrículas em escolas localizadas nos 141 municípios do Estado.

Cadastro reserva

A convocação dos estudantes do Cadastro Reserva está vinculada à existência de vaga na unidade escolar, e se dará por meio de mensagem de notificação encaminhada ao endereço de e-mail informado no cadastro do aluno.

Após o chamado, o responsável pelo aluno tem um prazo de dois dias úteis, a partir do dia posterior à convocação, para comparecer à escola munido da documentação exigida, para efetivar a matrícula na unidade escolar.

Entre a documentação necessária para a matrícula está a apresentação de documentos pessoais do pai, da mãe ou do responsável legal (RG e CPF); certidão de nascimento ou casamento do aluno; documentos pessoais do aluno (RG e CPF); fatura de consumo de Energia Elétrica da residência dos pais ou responsáveis atualizada; histórico escolar ou atestado de transferência.

Outras informações podem ser obtidas nas Diretorias Regional de Educação:

Alta Floresta – 66 3521-1647 ou 3521 4093

Barra do Garças – 66 3401 – 7551 ou 3401 7945

Cáceres – 65 3223 7537 ou 3223 4542

Confresa – 66 3564 1176 ou 3564 1436

Cuiabá – 65 3637 1037 ou 3622 4094

Diamantino – 65 3336 1815

Juína – 66 3566 3048 ou 3566 3395 1039

Matupá – 66 3595 1128 ou 3595 2110

Pontes e Lacerda – 65 3266-4513

Primavera do Leste – 66-3498 7404

Querência – 66 3529 1763

Rondonópolis – 66 3423 2395

Sinop – 66 3531 7959 ou 3531 7023

Tangará da Serra – 65 3326-9318 ou 3326 7814

Várzea Grande – 65 3692 6110 ou 3682 9846

Rebeca Cruz | Seduc-MT