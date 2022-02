Detran-MT retoma prazos para transferência e emplacamento de veículos

Os prazos para transferência de propriedade e amplacamento de veículos foram retomados, após Deliberação nº 253 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A suspensão ocorreu em março de 2021 como medida de enfrentamento à pandemia do Covid-19 em Mato Grosso.

Conforme a deliberação, a transferência de propriedade de veículo adquirido entre 29 de janeiro de 2021 e 14 de fevereiro de 2022 deve ser efetuada até 31 de março deste ano; já o veículo novo adquirido entre 12 de fevereiro de 2021 e 14 de fevereiro de 2022, também deve ser registrado e licenciado até 31 de março.

Já o prazo para transferência e primeiro emplacamento de veículos novos ou usados, adquiridos a partir de 15 de fevereiro de 2022, foi reestabelecido em 30 dias para a regularização.

O Detran-MT reforça que os serviços de transferência de propriedade e primeiro emplacamento podem ser iniciados pelo aplicativo MT Cidadão ou pelo site oficial do órgão. Caso o cidadão prefira realizar o serviço de forma presencial, é necessário o agendamento prévio do atendimento através do site do Detran (www.detran.mt.gov.br).

Vitória Tumelero | Detran-MT