PF fecha três garimpos em MT; grupos se organizavam no WhatsApp

A Polícia Federal fechou três garimpos ilegais na região de Pontes e Lacerda (444 km de Cuiabá), no último final de semana. A ação foi feita durante a Operação Alfeu IV.

Foram fechados os garimpos Babalu, CooperPontes e Sararé, todos localizados na terra indígena Sararé. As investigações mostram que os garimpeiros se mobilizavam por grupos de mensagens no WhatsApp para explorar as terras.

A PF conseguiu apreender 7 escavadeiras hidráulicas, cerca de 50 motores estacionários e outros equipamentos. Uma pessoa foi presa em flagrante.

Outros pertences e o maquinários foram abandonados pelos criminosos que conseguiram fugir do local.

De acordo com o delegado Roberto Moreira, pessoas de outros estados vinham para o garimpo. “Esse garimpo é antigo, mas a movimentação dele não é muito grande”.

O delegado afirmou que os locais são monitorados via satélite durante todo ano.

A operação foi executada com apoio da Funai, Força Nacional e Polícia Rodoviária Federal. O delegado disse que a base da Funai no local desativada colabora para que os garimpeiros voltem. Segundo a PF, está sendo viabilizado a reativação da unidade.

Davi Vittorazzi/Midianews