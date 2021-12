A Prefeirtura de Alta Floresta, através da Secretaria de Saúde informa que após o recebimento da resolução do Governo do Estado de Mato Grosso, antecipa o período da dose de reforço. Agora é de 4 meses, se a pessoa tomou a segunda dose das vacinas Pfizer, Astrazeneca ou CoronaVac e já tem mais de 4 meses, pode se dirigir ao centro de vacinação para tomar sua dose de reforço. A vacinação acontece no Ginásio de Esportes.

Assessoria