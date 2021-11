Assessoria de Marília Mendonça confirma morte de todos os tripulantes

O avião que levava a cantora sertaneja Marília Mendonça caiu na tarde desta sexta-feira (5/11) em Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce. A confirmação da morte da cantora foi feita pela assessoria da cantora. Leia também: Artistas lamentam morte de Marília Mendonça e mais quatro em Minas

Veja a nota:

“Com imenso pesar, nós, assessoria de imprensa da cantora Marília Mendonça, confirmamos a sua morte, de seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião – os quais iremos preservar os nomes neste momento.Nesta sexta-feira, 05 de novembro, o avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos” * Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.

Estadão de Minas