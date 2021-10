Vereador em MT deixa “carta de despedida”; bate carro em carreta e morre

O vereador de Nova Mutum, Romeu Belém (DEM), morreu após uma batida entre o carro que dirigia e uma carreta na BR-163, próximo ao município. A PRF desconfia que ele tenha provocado o acidente propositalmente, já que uma “carta de despedida” foi encontrada em seu veículo. Além disso, há um áudio encaminhado para familiares em que pede “perdão”.

A violenta colisão entre o veículo Kia conduzido pela parlamentar com a carreta Scania aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (14), próximo à praça de pedágio (saída para Cuiabá). O vereador que dirigia o carro de passeio faleceu preso às ferragens.

Segundo informações da Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho da rodovia onde aconteceu o acidente, as equipes foram acionadas às 12h44 para o atendimento de ocorrência no km 592 da BR-163, em Nova Mutum, envolvendo um veículo de carga e um utilitário.

Quando os socorristas chegaram no local, constataram a morte do motorista do carro de passeio. O condutor da carreta foi encaminhado para o Hospital de Nova Mutum. Não foi informado se estaria em estado grave.

Com o violento impacto, o carro saiu da pista e ficou com a frente totalmente destruída. A carreta parou na pista e, parte do cavalo mecânico, na faixa de acostamento.

Inicialmente, o caso era tratado como mais um, dos vários acidentes que ocorrem na BR-163. Porém, ao analisarem o carro do parlamentar, encontraram uma “carta de despedida”, que indica que ele cometeu suicídio.

No texto, ele insinua desavenças com a ex-mulher para o ato. “A vontade de voltar o Romeu velho é imensa, a vontade de querer tirar a vida da mãe da minha filha é enorme, mas não quero fazer isso. Prefiro partir”, diz trecho da carta.

A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) e a Polícia Civil foram acionadas para dar andamento à ocorrência.

Folha Max