Secretaria Municipal de Assistência Social promove evento em comemoração ao Dia das Crianças

A Secretaria de Assistência Social de Apiacás, em parceria com a Secretaria de Educação e Departamento de Esportes promoveram nessa quinta-feira (15) uma tarde de muita diversão para a criançada, para comemorar o Dia das Crianças, celebrado oficialmente no 12 de outubro. A Festa contou com brinquedos infláveis, pula-pula, distribuição de picolé, algodão doce, pipoca e muitos doces. O prefeito Júlio César, junto com a vice-prefeita Fabiana Pessoa, os vereadores e a Policia Militar estiveram prestigiando o evento.

A secretária de assistência social e primeira-dama, Sra. Karyne Scorsatto, agradeceu a todos que estiveram envolvidos na realização do evento. “ Estou muito feliz, pois recebemos muitas crianças e pude ver a felicidade em cada rostinho. Quero agradecer de coração toda minha equipe da Assistência Social, a equipe da Secretaria de Educação, Departamento de Esportes, a diretora Cida Pigosso da Escola Centro de Promoção, aos vereadores e Policia Militar. A festa estava linda”. Diz a secretária.

O prefeito Júlio, fez questão de parabenizar a todos. “ Quero deixar aqui meus parabéns a todos os envolvidos nessa grande festa, as crianças se divertiram muito e isso para nós é motivo de muita alegria”, afirma o prefeito.

Assessoria de imprensa: Driely Melo