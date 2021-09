TIRO E QUEDA 21.09

Os números dos Boletins Epidemiológicos COVID 19, emitidos dia a dia pelo Comitê de enfrentamento ao novo Corona vírus, apareceram zerados para “novos casos”, no sábado (18) e domingo (19).

Pela leitura do boletim de sábado, dá para perceber que ainda foram feitas três coletas de exames, todas negativadas. No boletim de domingo, os números foram ainda mais animadores, já que nenhum exame foi coletado. Bom que se esclareça que o Centro de Atendimento para suspeitos de Covid 19 continua (não há notícias do contrário) funcionando normalmente no Bairro Cidade Alta.

Outro numero zerado e que precisa ser comemorado é aquele que aponta as internações por Covid 19. Dos 10 leitos disponibilizados no Hospital Regional Albert Sabin, NENHUM foi ocupado no final de semana. Na sexta eram cinco, no sábado estavam zerados e no domingo também.

Já os leitos contratados pelo Estado junto ao Hospital Santa Rita, estão com 4 ocupantes desde sexta-feira, três em estado grave e um em tratamento leve.

Dentre os pacientes em acompanhamento no SR, estão o ex-vereador e professor aposentado Altair Aparecido da Silva, que está internado há cerca de dois meses, após ser intubado por causa de déficit respiratório em razão da Covid 19.

Em que pese o sofrimento das pessoas que ainda estão passando por este martírio, inegável que já estamos bem mais aliviados em razão da pandemia, sendo viável dizer que a vida aos poucos vai voltando à normalidade.

E todo esse “sucesso” se dá por dois motivos, o primeiro é que o vírus começa a perder força no país inteiro, não seria diferente em Alta Floresta, já que, em razão da menor circularidade do vírus, menor é a chance de contaminação.

O segundo motivo que pode estar garantindo o sucesso do combate é justamente o numero de vacinados, que aumenta dia após dia em nossa cidade, com a disponilização cada vez maior de vacinas. Para se ter uma ideia, ontem (segunda feira) foram disponibilizadas mais 600 doses para repescagem para quem tem mais de 18 anos.

Por fim, apenas como forma de atualizar os dados, considerando o Boletim de domingo (o de segunda ainda não havia saído no fechamento desta coluna), Alta Floresta já conta com 10.175 casos acumulados, ativos são 77 casos e outros 55 estão sendo tratados como suspeitos (aguardando resultado de exames e/ou em acompanhamento clínico). No dia 19 de setembro tinha sido registrado o número de 145 óbitos em razão da Covid 19.

Pra finalizar, e de modo a não deixar que as pessoas baixem a guarda, é possível sim comemorar, mas é muito necessário que a gente mantenha o nível de preocupação e cuidados com a circularidade do vírus. Lavar bem as mãos com água e sabão ou com álcool em gel ou álcool 70% com frequência, além de uso de máscaras de proteção individual e distanciamento social quanto possível, são algumas das estratégias que sabidamente dão resultado, pois foram comprovadas cientificamente.