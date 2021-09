Aterro Seco: Secretaria de Meio Ambiente pede conscientização da população

Através da Direção de Meio Ambiente, o depósito de lixo seco no Aterro Seco localizado na vicinal 1ª norte foi regulamentado, para que apenas entulhos de construção (que não contenham ferro), poda de árvores e gramas, madeiras, entre outros, possam permanecer no local. A ação de regularização, aconteceu ainda no ano de 2018 para melhorar a qualidade de vida, visto que o local já estava se tornando um aterro sanitário (lixão).

Nos últimos meses a secretaria tem registrado várias situações de descarte de lixo doméstico deixado na estrada de acesso ao Aterro também foram encontrados vários materiais descartados. Os danos causados à saúde e ao meio ambiente, com o descarte inadequado do lixo, são frisados pela secretaria, que reforça o pedido de conscientização à população.

O Aterro Seco funciona de segunda a segunda entre as 07h e às 18h. Não é permitido o descarte de materiais como eletrônicos, mobílias, plásticos e similares.

Flagrantes de descartes incorretos serão multados.

Eliza Gund ASCOM