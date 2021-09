Alta Floresta deve receber papiloscopista e técnico em necropsia

O Diário Oficial do estado de Mato Grosso que circulou na última quinta (9) trouxe a convocação de alguns candidatos aprovados no último concurso realizado em 22 de março de 2017 para assumirem o concurso público destinado as áreas de Papiloscopista e Técnico em Necropsia da POLITEC (Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso). Os candidatos devem agora comparecer ao polo da Politec da região norte que fica no município de Sinop no próximo dia 17 de setembro, para escolherem o local onde irão trabalhar.

Alta Floresta deve ser contemplada com 4 novos servidores, sendo 2 para área de Papiloscopista e 2 para Técnico de Necropsia. Para a área de Papiloscopista devem assumir Osmair Carlos Rosseto de Góes e Maiara Santos Valentin. Já para a área de Técnico em Necropsia o fisioterapeuta Tadeu Silva Loiola e o enfermeiro padrão e ex-coordenador da vigilância epidemiológica Sidney Leal.

Nilson James – Jornal O Diário