Plano Estadual de Esporte e Lazer de MT será debatido em audiência pública na AL

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) vai realizar na próxima segunda-feira, dia 13 de setembro, uma audiência pública para debater o Plano Estadual de Esporte e Lazer do Estado. A solicitação da audiência veio através do deputado estadual Valdir Barranco (PT), atualmente titular da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Desporto e Cultura.

“Trata-se de um assunto de extrema importância para toda a juventude, escolas e população do Estado de Mato Grosso, por isso conversei e acertei com vários deputados para realizarmos esse evento com a participação de vários órgãos estaduais e municipais, além de especialistas e autoridades no assunto”, falou Barranco.

O Plano Estadual de Esporte e Lazer norteará as políticas públicas da área pelo prazo de 10 anos, e terá o objetivo de fomentar e democratizar o acesso ao esporte para toda a população no Estado. A necessidade do debate acontecer nessa audiência é para todos os pares envolvidos no processo ficarem à par de tudo que irá se desdobrar pelos próximos 10 anos com esse plano.

“Iremos discutir quais serão as metas, princípios e estratégias adotados pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (SECEL). E através de quais fundamentos e princípios eles irão nortear o Plano Estadual, e por qual eixo isso será realmente efetivado. Além de exemplificar como será a valorização dos profissionais, o investimento em ações e atendimento para a sociedade”, disse o parlamentar.

A audiência contará com a presença da deputada federal Rosa Neide (PT), o presidente do Sintep-MT, Valteir Pereira, o presidente da AMM, Neurilan Fraga, além do Secretário Adjunto de Esporte e Lazer, Jefferson Carvalho Neves, os Coordenadores do Curso de Educação Física do Instituto Federal (IFMT), Marcelo Alexandre e Ilson Silva, e o Presidente do CONSED, Edson Luiz Manfrin, além outras autoridades no tema.

Toda a audiência pública poderá ser assistida pela TV Assembleia, canal 30.1, ou pelo Facebook da ALMT.

Assessoria