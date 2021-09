Municípios pertencentes a Regional do Senar-MT de Alta Floresta concluíram 150 treinamentos de Formação Profissional

Cerca de 11 municípios pertencentes à Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) de Alta Floresta concluíram 150 treinamentos de Formação Profissional Rural e aproximadamente 40 de Promoção Social no primeiro semestre deste ano. Os cursos seguiram as restrições sanitárias estabelecidas para conter o avanço do coronavírus.

Para o segundo semestre, já serão computados os treinamentos de Normas Regulamentadoras 33 e 35 ofertados em Marcelândia, em meados de agosto. As capacitações, concluídas após vários adiamentos devido a pandemia, beneficiaram mais de 20 trabalhadores do município.

De acordo com a gerente e mobilizadora do Sindicato Rural local, Elaine Soledade, os cursos foram realizados no momento em que os casos de Covid-19 zeraram. “Tentamos marcar algumas vezes, mas precisamos adiar para preservar a saúde de todos”.

Segundo o supervisor do Senar-MT na região, Luiz Cantão, mais de 2500 pessoas foram capacitadas até junho deste ano. “Acreditamos que estamos no caminho certo e cumprindo a nossa missão que é promover o desenvolvimento profissional e social por meio de soluções integradas e educacionais”, destaca.

