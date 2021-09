Prefeito Osmar visita obra de ponte de concreto que liga Paranaíta e Apiacás

O prefeito Osmar Mandacaru visitou a obra de construção da ponte de concreto sobre o Rio Apiacás, que ligará os municípios de Paranaíta e Apiacás, na MT 206. A visita foi acompanhada pelos vereadores e secretários do município.

Com medidas de 180 m X 8,80 m, a ponte será de pista dupla e está sendo construída no local onde só é possível passar por balsa. Totalizando um investimento de R$ 10.457.359,51, a edificação está sendo executada pelo Governo do Estado, em parceria com as prefeituras de Paranaíta.

“Quero agradecer o Governo do Estado Mauro Mendes ao secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, por essa obra que nos presenteou, com essa ponte que vai facilitar o escoamento da produção, também vai melhorar o acesso das pessoas que vivem na região”, ressalta Osmar.

O prefeito de Paranaíta ainda frisa a importância da parceria do município para conclusão da ponte. “Vamos fazer a nossa parte, fazer esse aterro para que seja lançada as vigas nesses pilares é uma contrapartida do município ”, explica.

Com a construção da ponte o governo do estado assinou ordem de serviço para a pavimentação de 58 quilômetros da MT-206, entre a cidade¸ no acesso da Hidrelétrica Teles Pires, e Apiacás.

A obra é resultado de uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Paranaíta. Ao todo serão investidos R$ 41,1 milhões para a execução da obra.

Redação I Nativa News