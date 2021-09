“Para mim, não se vacinar é como cometer suicídio”, diz Mendes

O governador Mauro Mendes (DEM) subiu o tom para criticar as pessoas que, mesmo aptas a se vacinarem contra a Covid-19, estariam resistindo a buscar a imunização. Ele afirmou que tal decisão pode ser vista como um ato de suicídio.

A declaração foi dada ontem segunda-feira (30), durante evento no Palácio Paiaguás, quando Mendes foi questionado sobre as medidas tomadas em Rondonópolis para impedir a entrada de pessoas sem vacinação completa no comércio, uma espécie de “passaporte da vacina”.

“As pessoas têm o direito até de se matar, quem dirá a se vacinar. Quantas pessoas não atentam contra a sua própria vida? Quantas pessoas não cometem suicídio? É lamentável, mas cometem”, disse.

“Eu acho que quem não está vacinando está aumentando o risco. Para mim, não vacinar é como voluntariamente cometer suicídio”, completou.

Para Mendes, é “lamentável” que esse tipo de exigência tenha que ser feita, mas pior ainda é ter pessoas recusando a vacina.

“E está comprovado no mundo inteiro que as mortes estão acontecendo nos grupos daqueles que não vacinaram”, afirmou.

O governador admitiu, ainda, que está estudando a adoção de medidas similares às tomadas no Ministério Público do Estado (MPE) no âmbito da administração estadual, como forma de reforçar a proteção entre os servidores públicos.

“Vamos pensar nos nossos servidores: não se vacina, se contamina, fica 14 dias em casa e não trabalha. Aí, pode ficar mais doente, são mais 30 dias de atestado”, disse.

“Se tem hoje uma vacina que estabelece clara e comprovadamente uma diminuição gigantesca de você ter sintomas mais graves ou ser hospitalizado, você tem que adotar essas medidas, senão você está cometendo um ato que pode causar lesão ao interesse público, ao interesse da própria sociedade”, concluiu.

Vacinação em MT

Dados do Governo do Estado sobre a cobertura vacinal contra a Covid-19 mostram que 25,39% da população mato-grossense apta a ser vacinada já foi imunizada.

Conforme o Estado, mais de 680 mil mato-grossenses já completaram o ciclo de imunização, ou seja, receberam as duas doses da vacina – no caso da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer – ou a dose única da Janssen.

LISLAINE DOS ANJOS E CÍNTIA BORGES/Midianews