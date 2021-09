MPT-MT abre inscrições para estágio em Direito, Administração, Informática e Jornalismo

O Ministério Público do Trabalho (MPT) em Mato Grosso publicou edital do processo seletivo de estágio 2021. O concurso contempla os cursos de Direito, Jornalismo, Administração e Tecnologia da Informação (TI) e visa preencher 17 vagas e formar cadastro de reserva de estagiários na Sede, em Cuiabá, e nas Procuradorias do Trabalho nos Municípios (PTMs) de Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta.

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de setembro, na Página do Candidato (https://cosmos.mpt.mp.br/sga/sitioInternet/estagio/EstagioProcessoSeletivoList.seam). A data prevista para a aplicação das provas é 30 de setembro.

A inscrição é gratuita e, para efetivá-la, o candidato deverá preencher o requerimento disponível no site. As inscrições homologadas serão divulgadas na data provável de 10 de setembro de 2021.

A confirmação da inscrição só acontece após o estudante anexar documento de identidade com foto digitalizado, declaração de escolaridade, foto atual e documentos específicos, no caso de candidatos que irão pleitear vagas reservadas.

O MPT destina o percentual de 10% das vagas que surgirem durante a validade do processo seletivo a pessoas com deficiência e 10% às que se declararem participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais. Também são reservados 30% das vagas de estágio para candidatos(as) que se autodeclararem pretos ou pardos.

O estudante cumprirá jornada de 20 horas semanais e fará jus à bolsa mensal de estágio no valor de R$ 850, além de auxílio-transporte de 7 reais por dia estagiado no local de trabalho, seguro contra acidentes pessoais e recesso remunerado de 30 dias anuais.

Devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), o processo seletivo será realizado virtualmente. O link de acesso à sala virtual será encaminhado por correio eletrônico com a especificação da data e horário. Para realizar a prova, o candidato precisará ter um computador desktop ou notebook com acesso à Internet; utilizar, preferencialmente, o sistema operacional Windows 10; ter instalado e saber operar os navegadores de Internet descritos no edital; e possuir microfone, alto-falantes e câmera integrados ou instalados à máquina.

Requisitos

Poderão se inscrever no processo seletivo os estudantes que estejam regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas de ensino e que tenham concluído, no momento da contratação, pelo menos o 2º ano ou 4º semestre do curso superior.

As instituições deverão ter sede no município onde a vaga é ofertada, credenciamento junto ao Ministério da Educação (MEC) e convênio com a Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região.

Distribuição das vagas

Sede/Cuiabá: para acadêmicos do curso de Administração (1 vaga + CR), Comunicação Social/Jornalismo (1 vaga + CR), Tecnologia da Informação (2 vagas + CR) e Direito (8 vagas + CR).

PTM de Rondonópolis: somente para acadêmicos do curso de Direito (2 vagas + CR).

PTM de Sinop: somente para acadêmicos do curso de Direito (1 vaga + CR).

PTM de Alta Floresta: somente para acadêmicos do curso de Direito (2 vagas + CR).

Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT)