Salário dos servidores estaduais será pago nesta terça-feira (31)

Os salários e proventos do mês de agosto dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas será pago pelo governo do Estado nesta terça-feira (31.08). A folha de pagamento líquida deste mês, segundo a Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual, da Secretaria de Fazenda, foi de R$ 516.088,632. O pagamento dentro do mês trabalhado está de acordo com o anunciado pelo governador Mauro Mendes em janeiro deste ano.

Do total a ser pago, R$ 336.674.484 destinam-se aos servidores ativos, enquanto R$ 179.414.147 são para inativos e pensionistas. Vão receber salários e proventos cerca de 115 mil pessoas. Os valores estarão liberados tanto para quem tem contas no Banco do Brasil, como para aqueles que fizeram portabilidade à outros bancos.

As ordens de pagamento foram encaminhadas ao Banco do Brasil nesta segunda-feira (30). A previsão é que até meio dia todos os depósitos já terão sido processados pelo Banco do Brasil.

Ademar Andreola | Sefaz MT