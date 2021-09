Alta Floresta ultrapassa 40 mil doses de vacinas aplicadas

De acordo com o ranking de vacinação contra a covid-19 atualizado na última sexta (27) o município de Alta Floresta já ultrapassou 40 mil doses aplicadas da vacina contra a covid-19.

Das 49.982 doses recebidas o município de Alta Floresta já havia aplicado, entre D1 e D2, 40.200 mil doses, totalizando 80,43% da população imunizada.

A equipe de vacinação abriu a semana com a vacinação das pessoas cadastradas com 19 anos e espera até quarta-feira (1) vacinar as pessoas com 18 anos. Para isso, espera a chegada de mais vacinas, já que não há mais doses disponíveis para a D1.

Após o atendimento do público recomendado pelo Ministério da Saúde, a SMS deve promover a tão esperada repescagem, que será destinada as pessoas que por um motivo ou outro perderam a D1.

Alta Floresta ultrapassa 10 mil casos da covid-19

Uma notícia não muito boa para o município fica por conta dos casos acumulados de covid-19 que já ultrapassam 10 mil. De acordo com o boletim epidemiológico emitido no último dia 29 de agosto, Alta Floresta soma 10035 casos acumulados da covid 19 onde 9757 desses já se recuperaram. Os casos ativos e as internações continuam em queda. O município soma 136 casos ativos e 63 casos suspeitos. O Hospital Albert Sabin registra 6 internamentos nos leitos de UTIs, dos 10 disponíveis. Já na área privada, dos 20 leitos disponíveis, apenas 5 estão ocupados, sendo que dois deles com pacientes em estado grave.