Paranaita promove “Pedal pela Vida” no final de semana

No domingo (29) o município de Paranaita promove um grandioso evento denominado “Pedal pela Vida” com um percurso de 45 km. A largada acontecerá as 05h30 em frente a um dos belos cartões postais do município, o Lago de Paranaita. O destino será o Rio Teles Pires, em frente ao local onde é realizado o popular Fest Praia.

A organização estará disponibilizando dois pontos de apoio para os participantes durante o percurso e um grandioso café da manhã na chegada.

Estava previsto a participação de ciclista de diversos município da região, mas em virtude do novo decreto emitido pela administração municipal, a organização limitou a participação de ciclistas. Mesmo assim, o evento deve contar com mais de 100 ciclistas e que com certeza, irá movimentar a economia local.

O Pedal Pela Vida é uma promoção da Prefeitura Municipal de Paranaíta, com apoio da Câmara Municipal de Vereadores, Equipe MTB de Paranaíta e conta ainda com a colaboração de vários outros segmentos da administração municipal. As Inscrições custa apenas 1 kg de alimento não perecível e podem ser feitas através do link https://www.sympla.com.br/pedal-da-vida-29082021-paranaita-mt-45km__1290808.

Os cicloturistas aproveitam esse tipo de evento para apreciar a paisagem e interagir com as pessoas de uma forma que somente a bicicleta pode proporcionar, além é claro, de praticar exercício e contribuir para a sustentabilidade ambiental

O ciclismo é uma das atividades físicas mais praticadas no mundo. E não é para menos, já que além de esporte é também uma forma de lazer e de locomoção. Faz bem para corpo e mente, acelera o metabolismo e contribui para um maior gasto energético, ajudando a manter uma boa composição corporal. Pedalar melhora a resistência muscular e a capacidade cardiorrespiratória, entre outros diversos benefícios. Além disso, quem pedala gosta de sentir o ventinho no rosto em um dia de sol, uma sensação de liberdade.

Nilson James – Jornal o Diário